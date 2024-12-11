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خارج الحدود

كبير مستشاري البيت الأبيض يتوجه إلى الشرق الأوسط

جيك سوليفان، فيتو
جيك سوليفان، فيتو

ذكرت  موقع أكسيوس، في تقرير  له اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع في محاولة للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة.

رحلة جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط 

وقال البيت الأبيض إن جيك سوليفان  سيسافر إلى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لموقع "أكسيوس" إن سوليفان سيلتقي بالقادة الإسرائيليين لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وآخر التطورات في سوريا، وكذلك لبنان وإيران.

محاولة أمريكية لإتمام صفقة الأسرى 

ويخطط سوليفان بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء الزعماء المصريين والقطريين ومناقشة جهود الوساطة التي يبذلونها.

وقال مصدران مطلعان على رحلة ساليفان، إنه يخطط للضغط على الأطراف  للقيام بما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

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والتقى ساليفان أمس الثلاثاء، للمرة الخامسة عشرة مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، وأخبرهم أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن.

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جيك سوليفان الشرق الأوسط غزة إسرائيل

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