إزالة 19 حالة تعد على أملاك دولة في أسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 19 حالة تعد على أملاك دولة وأراضي زراعية وخط تنظيم بمركز أبنوب وحي غرب مدينة أسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 ديسمبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024 بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد بمساحة 1036 مترا مربعا.

حملة إزالة تعديات على أملاك دولة بمركز أبنوب

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 18 حالة تعدي منها 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 190 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك هيئة الطرق بمساحة 300 متر مربع وحالة تعد بخط مواسير طولي على أرض أملاك دولة ملك الإصلاح الزراعي بمساحة 341 مترا مربعا وحالتين تعد على خط التنظيم و7 حالات تعد بالزراعة أرض أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير.

إزالة تعديات بحي غرب أسيوط

كما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم حملة تم خلالها إزالة حالة تعدي على خط التنظيم بدائرة قسم أول بمساحة 200 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

وشدد أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز وقرى أسيوط بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية تعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.