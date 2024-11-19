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محافظات

إزالة 32 حالة تعد على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزين في أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 32 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للازالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري وحتى 29 نوفمبر 2024 بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعة والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

إزالة 32 حالة تعد منها 23 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدي منها 23 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية بمركز القوصية خلال حملة بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز وبمشاركة مصطفى حيالله مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد تامر هارون نائب مأمور مركز شرطة القوصية والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث القوصية والقوات المرافقة لهم ومصطفى عرابى ومحمد عبدالحميد الشريف ورباح حمدى محمود نواب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الزراعية ورؤساء القرى. 

 

إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة

 

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة ٣٠١٢ متر بالوحدة المحلية لقرية العونة وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي جهات الولاية وأملاك الدولة والإزالات وفي وجود قوة أمنية وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركز.

 

المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية تعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي بمراكز أسيوط

استرداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني في حملة إزالة بأسيوط

 

كان اللواء دكتور هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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