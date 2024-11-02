السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة التعدي على 272 أراضي أملاك دولة خلال الموجة 24 بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن حصيلة المرحلة الأولى من الموجة 24 للازالات التي إستمرت خلال الفترة من 12 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري بتنفيذ إزالات لـ 430 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعدي على 272 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة

وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات بلغت 430 حالة تعدي ومنها 272 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 17657 متر مباني و1473 فدان زراعة فضلًا عن 96 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 14278 متر مربع و62 حالة تعدي على خط التنظيم بإجمالي مساحة 4265 متر مربع. 

وأكد محافظ أسيوط أن الإزالات تمت بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية مؤكدًا على إستمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

المتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

وشدد أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها.

تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي في أسيوط

استرداد 57 فدان زراعة و545 متر مربع مباني في حملة إزالة بأسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اراضي زراعية استرداد اراضي الدولة أسيوط الأراضى الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الموجة 24 للازالات الموجة 24 املاك الدولة أملاك الدولة والأراضي محافظ أسيوط منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

قطع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط 72 ساعة

مستشفيات جامعة أسيوط: فحص 300 سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

طلاب هندسة أسيوط يبتكرون نموذج سيارة سباق كهربائية بخامات محلية 100% (صور)

طلاب جامعة أسيوط يشاركون في برنامج السياسة الخارجية بوزارة الهجرة

افتتاح وحدة الاستقبال العام الجديدة بمستشفيات جامعة أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد معسكر الإيواء العاجل بالحديقة الدولية (صور)

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 650 معدة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات (صور)

صحة أسيوط تعلن وصول أول وحدة مناظير بمستشفى الحميات (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads