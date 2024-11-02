إزالة التعدي على 272 أراضي أملاك دولة خلال الموجة 24 بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن حصيلة المرحلة الأولى من الموجة 24 للازالات التي إستمرت خلال الفترة من 12 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري بتنفيذ إزالات لـ 430 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعدي على 272 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة

وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات بلغت 430 حالة تعدي ومنها 272 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 17657 متر مباني و1473 فدان زراعة فضلًا عن 96 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 14278 متر مربع و62 حالة تعدي على خط التنظيم بإجمالي مساحة 4265 متر مربع.

وأكد محافظ أسيوط أن الإزالات تمت بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية مؤكدًا على إستمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

المتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

وشدد أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.