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محافظات

محافظ أسيوط يشدد على حصر مواقف السيارات العشوائية وإلغائها

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد موقف ديروط، فيتو

قرر اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة تضم في عضويتها سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد ورئيس الإدارة المركزية للموادر المائية والري ووكيل وزارة الإسكان ومدير إدارة المواقف تكون مهمتها مراجعة كافة مواقف الأجرة على مستوى قرى ومراكز وأحياء المحافظة ومعاينة اشتراطات الحماية والأمان بها وإلغاء المواقف العشوائية الموجودة بجوار الترع والمجاري المائية وفي حال تعذر إلغاؤها يتم عمل سور وحواجز على حرم الترعة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين مرتادي هذه المواقف، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية والتأكيد على التزام السائقين بالمواقف القانونية التي تحددها إدارة المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ديروط رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان ويسري سند مدير إدارة المواقف ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط.

محافظ أسيوط يتفقد الموقف العشوائي بطريق أسيوط/ديروط الزراعي

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الموقف العشوائي الذي تم إلغاؤه بطريق أسيوط/ديروط الزراعي ونقله إلى موقف آخر بمنطقة الدلجاوي بعد سقوط سيارة ميكروباص بالترعة بسبب إهمال السائق وركن السيارة بجوار الترعة مباشرة في مكان غير مصرح بها، ولم يحرص على رفع فرامل اليد لتحقيق الثبات للسيارة مما أدى إلى سقوطها بالترعة. 

محافظ أسيوط يقدم العزاء والمواساة لأهالي ضحايا ميكروباص ديروط 

والتقى محافظ أسيوط أهالي الضحايا وقدم خالص العزاء والمواساة لهم مؤكدًا تكثيف جهود البحث وتدعيم فريق الإنقاذ بـ5 لانشات وغواصيين لتمشيط الترعة بأكملها.

وأكد محافظ أسيوط إنه لن يدير ظهره للمشكلات والقضايا التي تهم المواطنين وإنه سيتم التصدي بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من فوضى وعرقلة للحركة المرورية ومعاناة تؤرق المواطنين وتعطل مصالحهم في ظل احتلالها للميادين العامة والشوارع والطرق الرئيسية وبجوار الترع دون وجود أى إجراء حاسم لضمان تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق وأرواح المواطنين مكلفًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم لإزالة أية مخالفات وعمل سور حديدي أو خرساني بطول الترعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

محافظ أسيوط يشدد على التزام السيارات الأجرة بخطوط السير 

كما استكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد الموقف القانوني لسيارات الأجرة المعروف بإسم موقف الغروب الكائن بشارع الدلجاوي القبلي أمام عزبة حنا، وشدد على وقوف سيارات السرفيس والميكروباص في هذا الموقف وعدم السماح مرة أخرى بالوقوف على الطريق الرئيسي بجوار الترعة أو الوقوف في أماكن عشوائية والالتزام بخطوط السير.

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ووجه أبوالنصر بتكثيف الحملات على مواقف الأجرة والتصدي لأي أعمال مخالفة وعمل حصر بالمواقف العشوائية بالمحافظة وإلغائها وتصحيح الأوضاع، مشددًا على ضرورة مواصلة الحملات على المواقف لمتابعة اشتراطات الأمان والسلامة وتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة، في محاولة لتنظيم الخدمة وتطويرها بما يتواكب مع اتجاه الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة السلبيات والمخالفات التي تحول أى مكان منظم إلى حالة من الفوضى.

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