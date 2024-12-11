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رياضة

بتروجيت يسعى لإثبات جدارته أمام مودرن سبورت بكأس رابطة الأندية

فريق مودرن،فيتو
فريق مودرن،فيتو

يستضيف مودرن سبورت، فريق  بتروجت، اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى  ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

موعد مباراة مودرن سبورت وبتروجيت 

ومن المقرر أن تقام مباراة مودرن سبورت وبتروجيت في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بكأس الرابطة المحترفة.


ويقع مودرن وبتروجت في المجموعة الرابعة التي تضم معهما، الزمالك، الجونة، وسموحة.

 

وفاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

 

مكافأة مالية لبطل كأس الرابطة

وكانت  رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

 

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