انطلاق النسخة الرابعة من كأس الرابطة الأربعاء المقبل.. تأجيل مباراة الأهلي وإنبي.. مكافآت مالية للأندية.. وهذا الثنائي توج باللقب

تنطلق منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية 2024-2025 يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان من المقرر انطلاق بطولة كأس الرابطة بمباراة الاهلي وإنبي غدًا الثلاثاء قبل أن تعلن رابطة الأندية تأجيل المباراة لوقت لاحق.

وتنطلق مسابقة كأس الرابطة بـ 4 مواجهات بين كلٍّا من: حرس الحدود والإسماعيلي - الجونة وسموحة - مودرن سبورت وبتروجيت -سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الأولي

وتنطلق مجموعات كأس رابطة الأندية كالتالي:

الأربعاء 11 ديسمبر

حرس الحدود 5:00 الإسماعيلي ستاد برج العرب

الجونة 5:00 سموحة ستاد خالد بشارة

مودرن سبورت 8:00 بتروجيت ستاد بتروسبورت

سيراميكا كليوباترا 8:00 البنك الأهلي ستاد المقاولون العرب

الخميس 12 ديسمبر

فاركو 5:00 طلائع الجيش ستاد حرس الحدود

غزل المحلة 8:00 زد اف سي ستاد غزل المحلة

الثلاثاء 17 ديسمبر

بيراميدز 7:00 الاتحاد السكندري ستاد 30 يونيو

الأهلي --: -- إنبي " تأجلت "

كانت قرعة هذه النسخة قد أجريت في أكتوبر الماضي بنظام المجموعات حيث قسمت الأندية إلى 4 مجموعات بواقع 5 أندية في المجموعة الأولى ومثلها في الثانية أما المجموعة الثالثة فقد اقتصرت على 4 اندية ومثلها في المجموعة الرابعة.

تأجيل مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ونشرت الرابطة بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل مباراة الأهلي وانبي، جاء كالتالي:"طالع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الخطاب الوارد من النادي الأهلي وما تضمنه من أسباب ومعطيات أجبرته على تحديد موعد السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال، وهو ذات اليوم المحدد لمباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام نادي إنبي".



وأضاف البيان: «وبعد دراسة كل ما ورد من النادي الأهلي وانطلاقًا من مساندة رابطة الأندية المحترفة لكافة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات القارية لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع مكانة الكرة المصرية وحرصا على مشاركة كل الأندية في بطولة كأس الرابطة».

وتابع: “تواصلت إدارة الرابطة مع مجلس إدارة نادي إنبي والذي تفهم مشكورًا تلك الظروف. فقد تقرر تأجيل المباراة المشار إليها ( الأهلي- إنبي ) إلى موعد لاحق يناسب الفريقين دون المساس بحقوق الأندية الأخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.

مكافأة مالية لبطل كأس الرابطة

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

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