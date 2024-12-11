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الكرة الطائرة، ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بطل إيران في مونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

موعد مباراة الأهلي وبطل إيران

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام بطل إيران في الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الطائرة

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة حتى الآن بـ3 نقاط، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

الأهلي المصري - 3 نقاط
ڤولاد سيرجان الإيراني - نقطتان
تشيڤيتانوڤا الإيطالي - نقطة واحدة
برايا كلوب البرازيلي - بدون نقاط

الأهلي يفوز على بطل البرازيل

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

قائمة الأهلي في مونديال الكرة الطائرة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 14 لاعبا وهم:

 عبد الله عبد السلام - عبد عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

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