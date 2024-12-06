الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، احتفظ ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه.

وحصل "قمر" على 31 صوتا بفارق كبير عن ملاحقته عايدة إسماعيل والتي حصلت على 13 صوتا، فيما جاء عمرو مخلوف ثالثا برصيد 11 صوتا، أما شريف الشمرلي فحصد 7 أصوات. 

ليقود ياسر قمر اتحاد الكرة الطائرة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

فيما جاء تشكيل المجلس بالكامل كالتالي:

المهندس ياسر قمر رئيسا
اللواء خالد أبو زينة نائبا لرئيس
الإعلامية منى عبد الكريم أمينا للصندوق

بالإضافة إلى الأعضاء وهم "وائل قنديل ومحمود رؤوف وشوكت صابر وميرفت حسني وحمدي نور الدين ومحمد فرج".

وحضر الجمعية العمومية 62 هيئة من أصل 63 لهم حق الحضور والتصويت.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الثانية ظهر اليوم الجمعة بمقر قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة ياسر قمر الاتحاد المصري للكرة الطائرة خالد أبو زينة منى عبد الكريم

مواد متعلقة

ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة

اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري

تعرف على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لـ الكرة الطائرة

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

مطالبات بوقف مذبحة أشجار حديقة الشلالات بالإسكندرية، ومسئولون: نسعى لتطويرها (صور)

وزير خارجية سوريا: نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة على 4 مدن

منوعات

المزيد

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية