تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد

الكرة الطائرة، احتفظ ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه.

وحصل "قمر" على 31 صوتا بفارق كبير عن ملاحقته عايدة إسماعيل والتي حصلت على 13 صوتا، فيما جاء عمرو مخلوف ثالثا برصيد 11 صوتا، أما شريف الشمرلي فحصد 7 أصوات.

ليقود ياسر قمر اتحاد الكرة الطائرة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

فيما جاء تشكيل المجلس بالكامل كالتالي:

المهندس ياسر قمر رئيسا

اللواء خالد أبو زينة نائبا لرئيس

الإعلامية منى عبد الكريم أمينا للصندوق

بالإضافة إلى الأعضاء وهم "وائل قنديل ومحمود رؤوف وشوكت صابر وميرفت حسني وحمدي نور الدين ومحمد فرج".

وحضر الجمعية العمومية 62 هيئة من أصل 63 لهم حق الحضور والتصويت.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الثانية ظهر اليوم الجمعة بمقر قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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