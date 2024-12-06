سيدات الأهلي يفوز على هليوبوليس ببطولة دوري الكرة الطائرة

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

أقيمت المباراة على صالة هليوبوليس، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه.

وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال المباراة من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها الأهلي في البطولة.

الأهلي يفوز علي الصيد

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الصيد، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري.

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