الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، حسم ياسر قمر، مقعد رئاسة اتحاد الكرة الطائرة، في الانتخابات المقامة حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وفاز بمنصب نائب الرئيس خالد أبو زينة وفي منصب أمين الصندوق منى عبد الكريم.

قائمة المرشحين في انتخابات الكرة الطائرة

وشهدت انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت القائمة كالتالي:

الرئاسة: ياسر قمر - عمرو مخلوف - عايدة إسماعيل - شريف الشمرلي

نائب الرئيس: أحمد عبد الدايم - محمد صادق - خالد أبو زينة - هناء حمزة - منصور المحمدي.

أمين الصندوق: يوسف حسن - عبد المعطي منصور - منى عبد الكريم - طارق البسيومي.

العضوية: وائل قنديل - شوكت فرغلي - محمود الفقي - مرفت خليل - محمود رؤوف - أيمن عبد الرحيم - حسين السرجاني - حاتم شعلان - هويدا حسن - محمد فرج - حمدي نور الدين - انجي الشامي - أيمن طه - مصطفى المنيري - أحمد كمال - رضا الغزالي - علي عبد السلام - عطا مرزوق - أيمن كامل - چيهان فؤاد - نوران عادل - طلعت خليل - أشرف درويش.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة حضور 64 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50% + 1)، من إجمالي العدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة ياسر قمر عمرو مخلوف عايدة إسماعيل

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، سيدات الأهلي يفوز على دلفي بالدوري

تعرف على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لـ الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، الزمالك يفوز على هليوبوليس في الدوري

الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

الأهلي يكتسح بيراميدز بسداسية في دوري السيدات (صور)

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

قوات قسد تسيطر على مدينة دير الزور بعد انسحاب الجيش السوري منها

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

قرار عاجل من الأردن بعد تصاعد المعارك في سوريا

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

منوعات

المزيد

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

المزيد
الجريدة الرسمية