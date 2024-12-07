بعد خسارة الانتخابات، هناء حمزة تشكر عمومية اتحاد الكرة الطائرة

وجهت هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد خسارتها للانتخابات على مقعد نائب رئيس الاتحاد لدورة جديدة تمتد لـ4 سنوات مقبلة.

وقالت هناء حمزة: “شكرا لأعضاء الجمعية العمومية للكرة الطائرة، من أعطاني صوته، وشكرا أيضا لمن رضخ للضغوط، وقدَّر الله وما شاء فعل”.

هناء حمزة تخسر انتخابات الكرة الطائرة

وخسرت هناء حمزة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد نائب الرئيس بعد الحصول على 16 صوتا فقط، مقابل 25 صوتا حصل عليهم منافسها خالد أبو زينة، ليفوز بالمقعد.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول هناء حمزة في صراعات مع مسئولي النادي الأهلي، وهو ما أصاب علاقة المارد الأحمر باتحاد اللعبة بحالة كبيرة من التوتر.

وربط البعض ترشح خالد أبو زينة والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، برغبة القلعة الحمراء في الإطاحة بهناء حمزة من الاتحاد.

ياسر قمر رئيسًا لاتحاد الكرة الطائرة

واحتفظ المهندس ياسر قمر برئاسة اتحاد الكرة الطائرة لفترة انتخابية جديدة تنتهي في صيف 2028، عقب فوزه في الانتخابات التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بقاعة اللجنة الأولمبية داخل ستاد القاهرة الدولي.

وحصل "قمر" على 31 صوتًا، بفارق كبير عن ملاحقته عايدة إسماعيل والتي حصلت على 13 صوتًا، فيما جاء عمرو مخلوف ثالًثا برصيد 11 صوتًا، أما شريف الشمرلي فحصد 7 أصوات.

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