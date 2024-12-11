دولارات الفتح السعودي تجذب جوميز.. المدرب ترك الزمالك في وقت حرج.. فشل محاولات لبيب مع المدير الفني.. والبرتغالي: الأبيض لم يلبِ طلباتي

جوميز، أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك، وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

بيان نادي الزمالك

وكشف الموقع تفاصيل جلسة الرحيل بين جوميز ومجلس إدارة نادي الزمالك، حيث إن إدارة النادى وحسين لبيب رئيس النادي حاولوا جاهدين إثناء جوميز عن هذا القرار، والحديث معه للبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، مع وعود بحل أزمات النادي في المرحلة القريبة القادمة.

وتابع: “لكن كان هناك تصميم من جوميز على قراره، رغم المحاولات وانتهت الجلسة بالاتفاق على الرحيل عن تدريب الفريق”.

وأضاف أن هناك جلسة اليوم لتسوية بعض الأمور المالية معه، ومحاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء، لكنها محاولة فاشلة، في ظل تصميم الرجل على الرحيل.

وأوضح أن جوميز طلب من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه في جهازه مع فريق الفتح السعودي، وهو بصورة كبيرة ما وافقت عليه إدارة الزمالك، كما أن إدارة الزمالك بدأت في البحث عن بديل ليتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

بداية الأزمة بين جوميز والزمالك

وبدأت القصة عندما تقدم جوميز بطلب رسمي لإدارة الزمالك يطلب فيه فسخ تعاقده، مستندًا إلى تلقيه عروضًا مغرية من الخارج، أبرزها من نادي الفتح السعودي.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب إدارة الزمالك لإقناعه بالبقاء، إلا أن المدرب أصر على قراره، مبررًا ذلك بعدم تلبية النادي لعدد من طلباته الفنية والإدارية، بجانب المستحقات المالية المتأخرة.

وحاولت إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التواصل مع جوميز بعد انتشار أنباء توقيعه للفتح، لكن المدرب تجاهل الاتصالات وأكد للاعبين خلال رحلة العودة من نيجيريا أنه لا ينوي تجديد عقده.

وعقد لبيب اجتماعًا عاجلًا مع جوميز في محاولة لإقناعه بالبقاء أو على الأقل تأجيل قراره لحين إيجاد بديل مناسب، لكن المؤشرات كانت سلبية، حيث أكد جوميز أن قراره نهائي بسبب الضغوط المالية وعدم تنفيذ مطالبه الفنية.

وأكد مسؤولو الزمالك أن الوقت حرج للزمالك، حيث يستعد الفريق لمواجهة مهمة أمام المصري في بطولة الكونفيدرالية وهذا التوقيت سيزيد من صعوبة العثور على مدرب بديل قادر على قيادة الفريق بشكل سريع.

جوميز رفض كافة الاقتراحات لهذه الأسباب

وأعلن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن وكيل جوميز رفض الاجتماع مع إدارة الزمالك بسبب اتفاقه السابق مع نادي الفتح السعودي.

وأشار إلى أن المدرب رفض عرض النادي بتقاضي راتب يعادل 100 ألف دولار بالجنيه المصري، مُصرًا على الحصول عليه بالدولار.

كما أن جوميز أنهى اتفاقه مع الفتح وطلب فسخ عقده مع الزمالك، ليبدأ مشواره الجديد في السعودية.

كما أن عدم تنفيذ طلبات جوميز الفنية وتأخر المستحقات المالية زاد من توتر العلاقة مع إدارة الزمالك.

وكشفت تقارير إعلامية أن عرض الفتح السعودي وصل إلى 140 ألف دولار شهريًا، وهو ما يعادل أكثر من ضعف راتبه الحالي مع الزمالك البالغ 60 ألف دولار، ويتضمن عقد جوميز مع الزمالك شرطًا جزائيًا بقيمة ثلاثة أشهر فقط، مما سهل فسخ التعاقد.

تفاصيل الاتفاق مع الفتح السعودي



وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الفتح نجحت في الاتفاق مع جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يمنح النادي السعودي أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ويأتي هذا التعاقد في وقت يعاني فيه الفتح من أزمة نتائج، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط فقط بعد مرور 13 جولة، ما يعكس حجم التحدي الذي ينتظر المدرب البرتغالي.

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