أخبار مصر اليوم: الصحة تحذر من انتشار مجموعة فيروسات تنفسية.. مدبولي يشهد تسليم عقود الإسكان الاجتماعي في بورسعيد.. والأرصاد: الشبورة تصل لحد الضباب خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاط حافل وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: لا يوجد فيروس بعينه منتشر في مصر حاليا وإنما مجموعة فيروسات تنفسية تظهر في هذا الوقت منها الأنفلونزا الأكثر شيوعا والفيروس المخلوي والكورونا.

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ساشيكو ايموتو نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل الدعم المقدم من الجايكا لمواكبة الخطة الطموحة للتوسع في المدارس المصرية اليابانية.

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفال الذي نظمته سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لمملكة تايلاند.

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين في النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بإجمالي جوائز وصلت لـ11 مليون جنيه.

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن وقف شحن العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والشحن الإلكتروني الخارجي اعتبارا من غدا الخميس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح بعد غد الجمعة الموافق 13 من ديسمبر الجاري.

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي المجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

كرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت، وذلك في ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة نجاح فريق التدخل السريع في تقديم الدعم والإغاثة لسيدة تعاني من ظروف معيشية صعبة بمنطقة البدرشين.

استضاف مجمع الفنون والثقافة فعاليات حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان على مستوى جميع الكليات، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وجاء الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة "معًا أفضل.. تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات الأطباء البشريين أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة تصل لحد الضباب خلال الـ 48 ساعة المقبلة من الساعة 3 صباحا وحتى 8 صباحا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

خلال جولته اليوم بـ محافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في ختام زيارته لـ محافظة بورسعيد اليوم، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بالتعبير عن سعادته لتواجده اليوم على أرض المحافظة في عيدها القومي، وتفقده لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة لأهالي المحافظة الباسلة، ومعربا عن سعادته لمرافقته الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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