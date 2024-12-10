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أخبار مصر

وزير الأوقاف يكرم أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت بختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الشيخ محمد رفعت،
الشيخ محمد رفعت، فيتو

كرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت، وذلك في ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وحملت النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت.

كما كرم وزير الأوقاف الجهات الراعية للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله


وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

 

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.

 

 المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري".

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