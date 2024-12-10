الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

التضامن الاجتماعي بالجيزة تتحرك لتقديم الدعم والإغاثة لأسرة بالبدرشين

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة نجاح فريق التدخل السريع في تقديم الدعم والإغاثة لسيدة تعاني من ظروف معيشية صعبة بمنطقة البدرشين.

وأوضحت المديرية أن الفريق، والذي يضم ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمديرية والإدارة الاجتماعية، قام بفرش منزل السيدة وتجهيزه بجميع المستلزمات الأساسية، بما في ذلك غرفة نوم كاملة، وثلاجة، وبوتاجاز، ومطبخ كامل، بالإضافة إلى مواد غذائية وأغطية.

سداد إيجار المنزل والتكفل بالسداد الشهري

كما قام الفريق بسداد إيجار المنزل والتكفل بالسداد الشهري، ويتم حاليًا العمل على تشطيب المسكن وربط السيدة برامج التكافل الاجتماعي، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لها.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللذين يوليان اهتمامًا كبيرًا بقضايا المواطنين الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطنين.

 

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المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمحافظة الجيزة توفير حياة كريمة عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي

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