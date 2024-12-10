الصحة تحذر من انتشار مجموعة فيروسات تنفسية في الوقت الحالي (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: لا يوجد فيروس بعينه منتشر في مصر حاليا وإنما مجموعة فيروسات تنفسية تظهر في هذا الوقت منها الأنفلونزا الأكثر شيوعا والفيروس المخلوي والكورونا.

الإصابة بالفيروسات التنفسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"لا يوجد أي تغير في أعراض الإصابة بـ الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.

أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية

وتابع: الأعراض المنتشرة في أدوار الإصابة بالفيروسات التنفسية في الوقت الحالي مشابهة للعام الماضي وقبل الماضي ولا يوجد زيادة في شدتها أو حدتها.

حقيقة وجود فيروس وبائي

وشدد متحدث وزارة الصحة، على أنه لا يوجد أي فيروس وبائي في مصر الفترة الحالية.

حقيقة وجود متحور جديد لكورونا

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في مصر.

وأكد “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لا يوجد دليل أو إثبات أو رصد لأي متحور جديد لكورونا، والفيروسات التنفسية التقليدية هي المنتشرة والسائدة حاليا.

إصابات نزلات البرد

وأوضح أن الإصابات الحالية بنزلات البرد أمر طبيعي ويتكرر كل سنة بسبب الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى البرودة لا سيما في ظل تغير الفصول.

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