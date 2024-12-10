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مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو
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استضاف مجمع الفنون والثقافة فعاليات حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان على مستوى جميع الكليات، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وجاء الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان

استُهل الحفل بعزف السلام الجمهوري، تبعه عرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على إنجازات الجامعة وأبرز محطاتها. ثم ألقى رئيس اتحاد طلاب الجامعة كلمة أعرب فيها عن فخر الطلاب بما حققوه من نجاحات وتقديرهم لدعم الجامعة المستمر.

وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد فيها أهمية الاستثمار في الإنسان كأهم مورد للتنمية. وقال: "المشوار لم ينته، بل يبدأ الآن.. فالطريق إلى أن تصبحوا أساتذة جامعة وعلماء من علماء مصر يتطلب مسؤولية كبيرة وتفانٍ مستمر".

وشدد قنديل على طموح الجامعة في الوصول للمراتب الأولى، مؤكدًا أن هدفهم هو جودة التعليم من خلال العمل على الاعتماد المؤسسي والدولي. وأضاف: "نسعى جاهدين لتحويل جامعة حلوان من جامعة الجيل الأول والثاني إلى جامعة من الجيل الرابع".

ووجه رسالة تحفيزية للمعيدين الجدد بأن الجامعة تحرص على تأهيلهم التأهيل العالي من خلال الشراكات الدولية والبعثات، معتبرًا أن نجاحهم ليس في التخرج فقط، بل في الحفاظ على هذا النجاح والاستمرار في التطوير.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لادارة مجمع الفنون والثقافة حيث يشهد المجمع مؤخرا العديد من الأحداث المهمة التي تجمع بين العلم والفن والإبداع، حيث أصبح منصة متميزة تحتضن فعاليات متنوعة في مختلف المجالات، تعكس الحب الكبير للتميز والاحتفاء بالإنجازات. من حفلات التخرج والتكريم إلى المؤتمرات والمعارض، كما يظل المجمع رمزًا للإبداع وملتقى للطاقات الشبابية الواعدة.

وختم كلمته بتوجيه الشكر للمنظمين وللأهل الذين بذلوا جهودًا كبيرة لدعم أبنائهم، مباركًا لهم على إنجازاتهم.

وفي كلمته، أعرب الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بالإنجازات التي حققها أوائل الطلاب، مشيرًا إلى أهمية دورهم في مستقبل مصر. وأكد أن هذه الاحتفالية تأتي بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذي حرص على تكريم أوائل الكليات والخريجين في احتفالية جامعية متميزة. ولفت رفاعي إلى أن هذه المبادرة ستصبح تقليدًا سنويًا يحتفي بالمتفوقين، موجهًا التهنئة للخريجين الأوائل.

وتضمن الحفل فقرة موسيقية مميزة أضفت أجواءً احتفالية قدمها كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية، واختُتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب المتفوقين، وسط أجواء مبهجة ومشاعر الفخر والاعتزاز.

أقيمت فعاليات الحفل تحت إشراف اللواء  محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذه اميره نبيل مدير إدارة الاتحادات.

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جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السلام الجمهوري طلاب جامعة حلوان رعاية الشباب

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