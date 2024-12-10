وزير التموين يشارك في احتفال العيد الوطني لدولة تايلاند

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفال الذي نظمته سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لمملكة تايلاند.

وأعرب وزير التموين في كلمته عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والودية بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، والتي تمتد إلى أكثر من سبعين عامًا من العلاقات القوية والمتميزة علي كافة الأصعدة.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1350 مليون دولار في العام 2023، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشاد وزير التموين بالدور البارز الذي تقوم به السفارة التايلاندية بالقاهرة في تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعميق التفاهم المشترك وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين.

اختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى قدرة البلدين على تقديم نموذج ناجح للتعاون البنّاء.

وتمنى الوزير لمملكة تايلاند مزيدًا من التقدم والازدهار، مع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

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