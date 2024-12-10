الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تروج لحفل ليلة رأس السنة في دبي

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحفلها المقبل في مدينة دبي ليلة رأس السنة، والذي تحييه رفقة تامر حسني.

ونشرت نانسي عجرم بوستر الحفل عبر حسابها على منصة إكس: “سوا رح نستقبل السنة الجديدة بدبي، ليلة كلها موسيقى وفرح بتجمعنا. ناطرتكن لنقضي سوا أجمل الأوقات ونعمل أحلى حفلة”.

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية وبدأت فقرتها بأغنية حبيبي تيجي نتبسط وسط تفاعل من الحضور.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم وزوجها

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.

 

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