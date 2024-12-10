الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، استقر متوسط سعر زيت عباد الشمس  بنحو 84.4 جنيه، ليتراوح من 57 إلى 100 جنيه للتر.

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 85.4 جنيه، وتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 95.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر الزيت، فيتو
سعر الزيت

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 100.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 67 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت سعر زيت الذرة اسعار زيت الصويا سعر زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفسيخ في المنام وعلاقته بالحظ الجيد وحل المشكلات

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية