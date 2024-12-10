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حوادث

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

المستشار مرتضي منصور
المستشار مرتضي منصور

 قال مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من أمام محكمة الجيزة، إن المدعية تنتقم من موكلها بسبب خاتم.

وأضاف مرتضى منصور أن شاليمار قالت إن المخرج عمر زهران سرق منها خاتم فقام برده إلى زوجها: قائلا “أسألوا زوجها عن المسروقات خاصة أن المسروقات تم سرقتها من داخل غرفة نومها"، على حد قوله.

وخلال الجلسة الماضية أصر دفاع المخرج عمر زهران علي استدعاء المدعية شاليمار الشربتلي لمواجهتها بالمتهم وذلك حتى يترافع.

وأضاف المحامي أن شاليمار الشربتلي اتهمت موكله المخرج عمر زهران انتقاما منه بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما

أمر إحالة المخرج عمر زهران

 كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.


وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

المخرج عمر زهران متهم بسرقة مشغولات ذهبية

 وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.


القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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شاليمار الشربتلى محكمة الجيزة المخرج عمر زهران

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