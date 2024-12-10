شاليمار والمخرج وجها لوجه، جلسة مثيرة اليوم بمحاكمة عمر زهران في سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المخرج عمر زهران في اتهامة بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة طلبت استدعاء شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، لسماع أقوالها.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المخرج عمر زهران على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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