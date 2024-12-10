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عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

سجن، فيتو
سجن، فيتو

 أقدمت امرأة عراقية على قتل زوجها بعد تخديره وتقطيعه بمنشار، ورميه في أحد مكبات النفايات غربي العاصمة  العراقية بغداد، بعد علمها بزواجه بامرأة ثانية منذ عامين.

 

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار

 وقال مصدر أمني إن "قوة أمنية ألقت القبض على امرأة بعد 72 ساعة من العثور على جثة رجل مقطع، في أحد مكبات النفايات غربي العاصمة بغداد، وبدأ التحقيقات لمتابعة القضية".

وأضاف أن "الشرطة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل مقطع مرمي في مكب النفايات، وبعد التعرف على هوية الشخص، شكلت مديرية مكافحة الإجرام فريقًا للتحقيق في القضية ومحاولة الوصول إلى الجاني".

 

وبين أن "التحقيقات الأولية جلها قادت إلى شكوك بتورط الزوجة في القضية، وبعد التعمق بالتحقيق ومتابعة الأدلة الجنائية عبر معاينة منزل الضحية، وظهور ارتباك وخوف على زوجة الضحية، وجهت أصابع الاتهام لها".

وأشار إلى أن "الزوجة اعترفت صراحة بارتكابها الجريمة، بعد علمها بأن زوجها قد تزوج بامرأة أخرى منذ عامين تقريبا، ما أدى إلى حدوث خلافات بينهما، وصلت إلى ضرب الزوج لها مرات عديدة حسبما قالت".

وحول طريقة ارتكاب الجناية للجريمة، قالت إنها "عملت على شراء نوع من المواد المخدرة ووضعته في كأس من العصير الطبيعي كانت قد أعدته له، ثم أقدمت على ضربه على رأسه بعد تخديره، ثم تقطيعه ونقله بكيس وإلقائه بأحد مكبات النفايات.

ويشدد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحكم بالإعدام شنقًا، وهو ما ستواجهه الجانية التي قتلت زوجها في جريمة بشعة، إلا في حال تنازل ذوي الضحية عن الحق الشخصي.

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