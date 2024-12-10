صحة الدقهلية: ختام دورة التدريب على مهام ومهارات العمل

اختتمت مديرية الصحة في الدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بالوزارة، فعاليات الدورة التدريبية على مهام ومهارات العمل ضمن برنامج ركن المشورة لرعاية الأطفال أقل من خمس سنوات CCD.

استمرت الدورة على مدار 5 أيام بمشاركة نحو 20 ممرضة من مختلف الوحدات الصحية ومنشآت الرعاية الأساسبة من بينها 10 وحدات ضمن حياة كريمة بإدارة شربين.

ركن المشورة" يستهدف رفع الوعي الصحي للأمهات

وأوضح وكيل الوزارة أن برنامج "ركن المشورة" يستهدف رفع الوعي الصحي للأمهات ومقدمي الرعاية في مجال صحة الطفل، وإلى متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية، من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة وتقييم اللعب والتواصل والحفاظ عليه من مرض التوحد ومن خلال أيضا تقييم التطور والنمو والتقييم التغذوي المتكامل للحفاظ علي صحة الطفل و ولا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية ورفع الوعي الصحي، وذلك من خلال شبكة من وحدات الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.

101 منشأة صحية مفعلة بركن المشورة

بدوره أكد الدكتور تامر الطنبولى أن عقب الانتهاء من التدريب أصبح عدد الوحدات المفعل بها مشورة 101 منشأة صحية بوحدات الرعاية الأساسية لافتًا إلى أن المرحلة الأولي: بدأت فى يناير 2024 بنحو ٢٠ منشأة ثم المرحلة الثانية بعدد 41 منشأة تطوير فى ١٣ إدارة أما المرحلة الثالثة فقد تضمنت ٢٠ منشأة جديدة بعدد 18 ادارة صحية.

تدريب الأمهات أو مقدمي الرعاية على متابعة النمو البدني

فيما أشارت الدكتورة آية حجازى منسق البرنامج أن برنامج CCD يتضمن إلى جانب تدريب الأمهات أو مقدمي الرعاية على متابعة النمو البدني وتقييم مراحل التطور الذهني للأطفال , يعمل على دعم وحماية الرضاعة الطبيعية وذلك عن طريق تشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع وتدريب الأمهات عليها، بالإضافة لتقديم المشورة حول قواعد الرعاية المنزلية لحماية الطفل، وكيفية تعزيز مهارات التواصل الفعال بين الأم والطفل، وذلك بالاستعانة بعدد من المواد الإعلامية والتثقيفية كالكتيبات والبوسترات والمطويات.

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