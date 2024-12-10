الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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وكيل تضامن الدقهلية يتفقد الجمعيات الأهلية

جولة وكيل تضامن الدقهلية،
جولة وكيل تضامن الدقهلية، فيتو

 تفقدت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية الوحدة الاجتماعية بقرية البرامون.

وكيل تضامن الدقهلية في جولة 

 واطلعت على كافة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتأكد من حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود قوائم انتظار، ومراجعه مستوى النظافة وإزالة جميع التحديات التى تواجة العمل في الوحدة.

مشغل خياطة لتدريب السيدات

 كما تفقدت مقر الجمعية الخيرية بالبرامون مركز المنصورة التي يوجد بها مشغل خياطة لتدريب السيدات وتصليح وتجديد وإنتاج الملابس الجاهزة.

خطة تطوير للمشغل والاشتراك في المعارض

 ووجهت إدارة الجمعية بوضع خطة تطوير للمشغل والاشتراك في المعارض لضمان تسويق المنتجات وتحسين أجور العاملين بالمشغل.

توصيل مياه الشرب لمجمع الخدمات الحكومي

 ويتم ذلك بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بتوصيل مياه الشرب  لمجمع الخدمات الحكومي

 وأجرت وكيل تضامن الدقهلية اتصالا بالدكتورة رحاب المزين رئيس المدينة لإيجاد حل سريع واتخاذ الإجراءات نحو إزالة شكوى المواطنين بعدم وجود مياه شرب بالمجمع.

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التضامن الاجتماعي في الدقهلية الخدمات المقدمة للمواطنين المشروع القومي للتبرع بالبلازما الوحدة المحلية لمركز ومدينة تسويق المنتجات تحسين أجور العاملين تبرع بالبلازما قافلة طبية شامله مركز ومدينة المنصورة وزارة التضامن الاجتماعي

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