صحة الدقهلية تناقش خطة رفع المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية وذلك لمتابعة التطوير ومناقشة استراتيجية رفع المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية خلال المرحلة المقبلة .



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إلى جانب لفيف من مديري الإدارات الفنية بالطب الوقائى.



واستهل مدكور الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات الجدد مؤكدًا على تقديم كامل الدعم لهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية

وتطرق وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بما فى ذلك مبادرة الألف يوم الذهبية، علاوة على جهود ونسب كل إدارة، ومناقشة مديرها بخصوص المعوقات التي تواجه الفرق أثناء تأدية الخدمات المنوطة بها.

كما بحث المجتمعون تطبيق اللائحة 75 ومستحقات العاملين بالإضافة إلى خطط تفعيل وتنشيط الاقتصادى بالوحدات الصحية ومتابعة رصيد الأدزية والمستلزمات عبر منظومة الشراء الموحد.



فيما شدد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي على ضرورة الانتهاء من فحص طلاب المدارس ومتابعة ارصدة اللقاحات والأمصال وألبان الأطفال بكل إدارة مما ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأساسية.

متابعة جاهزية وحدتي الأحمدية والدبوسى

ووجه وكيل الوزارة فى ختام الاجتماع بمتابعة جاهزية وحدتي الأحمدية والدبوسى التابعتين لإدارة شربين لمعايير الجهار لافتًا إلى أهمية المضي قدمًا فى اعتماد تطبيقها على جميع منشآت تقديم الرعاية الطبية التابعة لصحة الدقهلية