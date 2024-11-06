الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تناقش خطة رفع المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية

اجتماع صحة الدقهلية،
اجتماع صحة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية وذلك لمتابعة التطوير ومناقشة استراتيجية رفع المؤشرات  بمختلف منشآت الرعاية الأساسية خلال المرحلة المقبلة  .


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إلى جانب لفيف من مديري الإدارات الفنية بالطب الوقائى.


واستهل مدكور الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات الجدد مؤكدًا على تقديم كامل الدعم لهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين. 

سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية

وتطرق وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بما فى ذلك مبادرة الألف يوم الذهبية، علاوة على جهود ونسب كل إدارة، ومناقشة مديرها بخصوص المعوقات التي تواجه الفرق أثناء تأدية الخدمات المنوطة بها.
كما بحث المجتمعون تطبيق اللائحة 75 ومستحقات العاملين بالإضافة إلى خطط تفعيل وتنشيط الاقتصادى بالوحدات الصحية  ومتابعة رصيد الأدزية والمستلزمات عبر منظومة الشراء الموحد.


فيما شدد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي على ضرورة الانتهاء من فحص طلاب المدارس ومتابعة ارصدة اللقاحات والأمصال وألبان الأطفال  بكل إدارة مما ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأساسية.

متابعة جاهزية وحدتي الأحمدية والدبوسى 

ووجه وكيل الوزارة  فى ختام الاجتماع بمتابعة جاهزية وحدتي الأحمدية والدبوسى التابعتين لإدارة شربين  لمعايير الجهار لافتًا إلى أهمية المضي قدمًا فى اعتماد تطبيقها على جميع منشآت تقديم الرعاية الطبية التابعة لصحة الدقهلية 

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات التحاليل المعملية لمرضى الأورام باستخدام الذكاء الاصطناعي

فوائد التليو، مهدئ طبيعي يريح الجهاز العصبي ويعزز الصحة العامة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارات الصحية الرعاية الاساسية الخدمات الصحية المبادرات الرئاسية تقديم افضل الخدمات صحة الدقهلية مديرى الادارات الفنية مديري الادارات الصحية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات التحاليل المعملية لمرضى الأورام باستخدام الذكاء الاصطناعي

إجراء فحص طبي شامل للعاملين بمديرية الصحة في الإسماعيلية (صور)

نائب وزير الصحة يمهل وحدات الرعاية الأولية بمحافظة كفر الشيخ 45 يوما لتحسين الأداء

جولة مفاجئة لوكيل الصحة بالإسماعيلية على مستشفى الحميات (صور)

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

منوعات

المزيد

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads