نائب رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة "وقاية" لرفع الوعي الصحي والمجتمعي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إطلاق منصة "وقاية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وهي منصة تهدف إلى تناول القضايا المحورية التي تهم الإنسان المصري، بما يعزز من الوعي الصحي والمجتمعي.

وأوضح "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء أن السبيل الأمثل لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة هو رفع درجة الوعي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن منصة "وقاية" ستسهم في نشر المعلومات الصحيحة وتعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن منصة "وقاية" تسعى إلى بناء الإنسان المصري من خلال توفير محتوى موثوق يساهم في رفع الوعي وتعزيز القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.

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