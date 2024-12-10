الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رياضة

زغلول صيام يكتب: ربنا يبعد (عفاريت) هاني أبوريدة عن الجبلاية في اليوم الأول للمجلس الجديد!

المهندس هاني ابوريده
المهندس هاني ابوريده

اليوم يتم تنصيب المهندس هاني أبوريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم وهي ليست المرة الأولى ولكنها الثالثة... وكما يقولون (الثالثة ثابتة)... إما أن يكون خير ختام لمشوار طويل حافل بإنجازات عديدة وإخفاقات قليلة ووصل إلى مناصب في الفيفا لم يسبقه إليها أحد من مصر لدرجة أنه واحد ممن يديرون كرة القدم في العالم.

 

ولا يختلف أحد على نظافة يد المهندس هاني أبوريدة وأنه شخصية قيادية من الطراز الأول وأعتقد أن الفرصة الآن مواتية لتنفيذ كل ما لم يكن قادرًا عليه في السنوات الماضية.. فمجلسه شخصيات ليس لديها فواتير انتخابية كي تسددها ولكنهم جاءوا من خارج الوسط الرياضي.

 

عفاريت هاني أبوريدة

 

بحكم تجاربي وخبراتي في اتحاد الكرة لا أخاف إلا من شيء واحد وهو حزب المستفيدين الناعمين الذين يلتصقون بأي سلطة من أجل تحقيق استفادة مادية حتى لو كانت على حساب المال العام هؤلاء الذين ظهروا في غفلة من الزمن وأصبحوا من أصحاب القصور والسيارات الفارهة لمجرد أنهم قريبون داخل الاتحاد في السنوات الماضية.

 

وهؤلاء الذين فاحت رائحتهم من صفقات مشبوهة ورغم ذلك وجدوها فرصة لاعتلاء المسرح من جديد... يوم المؤتمر الصحفي واليوم وهو موعد الجمعية العمومية.

 

نعم هناك مخلصون حول هاني أبو ريدة ولكنهم سيكون آخر ظهور لهم اليوم حيث يرون أنهم قاموا بالواجب مع صديقهم ولكن الحزب الآخر يستعد... يهيئ نفسه لافتراس الوليمة.

 

أتمنى من المهندس هاني أبو ريدة في معركته الأخيرة -متعه الله بالصحة والعافية- أن ينتبه لهؤلاء الراكبين مع كل صاحب كرسي والشماشرجية لأن أصحاب الكرامة يرفضون القيام بالألعاب البهلوانية.

 

وإذا لم يتعامل المهندس هاني بيد من حديد مع كل من تلوثت يده بالآثام داخل اتحاد الكرة خلال السنوات الأخيرة فلن نتفاءل خيرًا. الديون الثقيلة على الاتحاد لم تأتِ صدفة والمخالفات الجسيمة لم تكن عفوية والرائحة النتنة تزكم الأنوف!

 

أعرف أبوريدة الذي لم يستفد يومًا من الأيام من اتحاد الكرة ولكن أخشى أن يصمت وأن يصهين خاصة وأن حزب المهلباتية لا يتوارى خجلًا... منذ أن عرفوا أن البوصلة اتجهت إلى أبوريدة وما صدقوا حتى أنهم نسوا كلامهم القديم وأنه كان سبب خراب الكرة في مصر!!

 

استمرار هؤلاء الذين يلعبون على كل الحبال وعودة الحرس القديم ينذر بعواقب وخيمة... كفاهم (مصمصمة) في دم المال العام وخزينة الجبلاية... كفاهم القصور والسيارات الفارهة من أجل إصلاح المنظومة الكروية.

 

الآن أصبح هاني أبوريدة كعكة بسكر!!! ولله في خلقه شؤون.

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هاني ابوريده الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف الفيفا انتخابات اتحاد الكره

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