الحماية المدنية بالقاهرة وبنى سويف تستقبلان زيارة طلاب المدارس

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

زيارة طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات

كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم (أعلام – كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية).





وفى ذات السياق استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف عدد من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات.



ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.



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