الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط طرفى مشاجرة فى حلوان أسفرت عن 3 مصابين

مشاجرة
مشاجرة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة.
 

ضبط طرفى مشاجرة فى حلوان 

 تابعت  أجهزة وزارة الداخلية ، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات. 
 

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 بالفحص تبين تلقي  قسم شرطة حلوان إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم)، مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم، وقيام إثنين من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي  المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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