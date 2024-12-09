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خارج الحدود

مصدران أمنيان: الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات المروحيات والمقاتلات خلال هجماته على سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، نقلا عن مصدرين أمنيين سوريين، بأن دولة الاحتلال قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا.

وبحسب «العربية» أضاف المصدران الأمنيان السوريان: "إسرائيل دمرت بنية تحتية وعشرات المروحيات والمقاتلات".

جيش الاحتلال يعلن الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية، بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

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جيش الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة

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