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خارج الحدود

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور  بشار الأسد.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد 

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن "  سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران،  كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية.

جيش الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال شن غارات على مطار المزة في العاصمة دمشق، وأفادت رويترز بأن  طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،  بأن جيش الاحتلال  تقدم عبر السياج في الجولان في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم في الجولان 


وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".

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نتنياهو الرئيس السوري بشار الأسد سوريا دمشق إسرائيل

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