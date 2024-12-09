أخبار مصر اليوم: الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة.. صرف تعويضات أهالي نزلة السمان.. الصحة تستهدف فحص 2 مليون طالب.. توقعات نجيب ساويرس لأهم الأحداث العالمية للعام 2025
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
بسبب القمر، زيادة ظاهرة المد والجزر الخميس المقبل
أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر في 12 ديسمبر سيكون في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 365,400 كم.
نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)
نجيب ساويرس، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن توقعاته للعام الجديد 2025، قائلا:"فاضل مصايب إيه محصلتش؟".
حوافز وتسهيلات وتذليل أية عقبات، 6 رسائل مطمئنة من السيسي للمستثمرين النرويج
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع سمو ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية، وقد ألقى الرئيس كلمة خلال العشاء وألقى الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:
السيسي يستعرض الفرص الاستثمارية مع النرويج، الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة أبرزها
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية، وقد ألقى الرئيس كلمة خلال العشاء.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10-12-2024 فى مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
السيسي يلتقي كبار مسئولي الشركات والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج
يشارك الرئيس السيسي حاليا في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية.
شبورة كثيفة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد
حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تتصدر لقاء السيسي وأعضاء البرلمان النرويجي
تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسعود قره خان رئيس البرلمان النرويجي فرص التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
تحذير عاجل من إدارة الصف التعليمية بشأن خطورة غياب الطلاب
وجه ياسر عكاشة، مدير عام إدارة الصف التعليمية، تحذيرًا عاجلًا لأولياء الأمور، مؤكدًا أهمية حضور أبنائهم للمدرسة بانتظام وعدم التغيب عن التقيمات الأسبوعية.
تأشيرات خاصة ومنصة إلكترونية حديثة، مدبولي يعلن تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية
تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مفتي الجمهورية: ملتزمون بدعم جهود مواجهة الأفكار المتطرفة
استقبل الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخَ محمد أول، إمام المسجد الكبير في ولاية دوالا بالكاميرون؛ لبحث تعزيز التعاون في تدريب الأئمة الكاميرونيين على الإفتاء وَفْقَ المنهج الأزهري الوسطي.
وزير الصحة: عقوبات مشددة للمتلاعبين بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
تصديق رئاسي على قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
تكليف محمد عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف محمد عبد البديع، والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا أيهما أقرب، وذلك خلفا للدكتور أيمن عشماوي الذي كُلف بمنصب مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار المصرية.
الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها
أكد الأزهر الشريف أنه يتابع التطورات التي تشهدها سوريا الشَّقيقة، ويتطلع الأزهر إلى وعي الشعب السوري وأهمية تمسكه بوحدة بلاده ومقدَّراتها، والحفاظ على أرضها وحدودها، وأن يضع السوريون نصب أعينهم هدفًا واحدًا لا ثاني له هو وحدة الكلمة، وأن يحافظوا على ترابطهم، مَثَلهم في ذلك كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى.
المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم
فاز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024 والتي تضمنت متاحف افتُتحت أو أُعيد افتتاحها حديثًا تعزز من قيمة الإبداع، وتبرز انعكاس التراث المحلي والكفاءة البيئية، وتترك أثرًا إيجابيًا على بيئاتها، وذلك في احتفالية أُقيمت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.
تطوير منطقة منف الأثرية، خطة حكومية لتحويل محيط الأهرامات إلى مقصد سياحي عالمي
تطوير منطقة منف الأثرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.
400 مليون جنيه للمرحلة الاولي، مدبولي يعلن صرف تعويضات أهالي نزلة السمان
تعويضات أهالي نزلة السمان، في إطار الجهود المستمرة لتطوير منطقة نزلة السمان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في المنطقة، وتحديدًا في المرحلة الأولى من المشروع.
الصحة: نستهدف فحص 2 مليون طالب في الصف الأول الإعدادي ضد فيروس سي
كشفت وزارة الصحة عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس C لدى طلاب المدارس الإعدادية، خلال العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
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