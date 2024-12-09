الإثنين 09 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تصديق رئاسي على قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

ونشر القانون الذي وافق عليه مجلس النواب فى الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب الرئيس، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي،  المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد وجه من جانبه الشكر للملك "هارالد الخامس" على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، مشيدًا بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما وجه الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

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الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط

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