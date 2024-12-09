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أخبار مصر

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

نجيب ساويرس، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن توقعاته للعام الجديد 2025، قائلا:"فاضل مصايب إيه محصلتش؟".

حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف خلال لقائه بقناة "العربية بيزنس":"لا أعتقد دخول العالم في حرب نووية، في ظل فرحة بعض الناس بشأن حل ترامب الأزمة الروسية الأوكرانية ".

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

ساويرس يكشف عن خططه الاستثمارية وتوقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.. ويطالب بتسريع وتيرة الطروحات وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص.. وهذه نصائحه للراغبين في الاستثمار

رسالة نجيب ساويرس لإسرائيل

وتابع  ساويرس:"نرجو أن يحكم العدو الإسرائيلي عقله، لو عايز يعيش وسطنا لازم يغير منهجه، لكن الغريب في الأمر قيامه باحتلاله أرض جديدة في سوريا بعد سقوط النظام السوري، وبهذه الطريقة لن يعيشوا بسلام وسطنا".

 

استثمارات نجيب ساويرس في إفريقيا 

وتابع:استثماراتي في إفريقيا مرتفعة وأرى أنها مهملة وبها فرصة كبيرة جدا، والخطر الاستثماري بالقارة السمراء أصبح أقل مما كان في الماضي، ولدي اهتمامات بالاستثمار في قطاعات الذهب والطاقة والعقارات والخدمات.

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