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أخبار مصر

تكليف محمد عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية

وزير السياحة والاثار،
وزير السياحة والاثار، فيتو

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف محمد عبد البديع، والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا أيهما أقرب، وذلك خلفا للدكتور أيمن عشماوي الذي كُلف بمنصب مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار المصرية.

تكليف عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية وعشماوي مستشار المجلس الأعلى 



وفي سياق متصل أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن محمد عبد البديع كان قد التحق بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ تخرجه في كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1992، حيث تدرج في العديد من المناصب بالعديد من المواقع الأثرية التابعة للمجلس، حتى تولى إدارة اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2014، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، منذ عام 2017 حتى تم تكليفه بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية.

فيما شغل الدكتور أيمن عشماوي منصب رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2017، وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته العملية بالوزارة بمنطقة شرق الدلتا، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير عام الحفائر الأثرية بالوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية لوجه بحرى.

 

اختيار المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم لعام 2024

 

فاز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024 والتي تضمنت متاحف افتُتحت أو أُعيد افتتاحها حديثًا تعزز من قيمة الإبداع، وتبرز انعكاس التراث المحلي والكفاءة البيئية، وتترك أثرًا إيجابيًا على بيئاتها، وذلك في احتفالية أُقيمت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد تسلم هذه الجائزة السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو.

وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار على فوز المتحف بهذه الجائزة ولاسيما في ظل أنها جاءت تزامنًا مع التشغيل التجريبي الذي شهده المتحف مؤخرًا، مما يساهم في تشجيع مزيد من الزائرين من مصر وكافة دول العالم على زيارته والاستمتاع بجمال تصميمه وما يقدمه من تجربة سياحية متميزة.

 

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