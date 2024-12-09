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أخبار مصر

من الأهرامات إلى دهشور ومطار سفنكس

تطوير منطقة منف الأثرية، خطة حكومية لتحويل محيط الأهرامات إلى مقصد سياحي عالمي

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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تطوير منطقة منف الأثرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.

كما حضر الاجتماع وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور/ محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة/ هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مدبولي يكلف بالإسراع في تطوير منطقة منف الأثرية 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة؛ بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

 

طرح مخطط تطوير منطقة منف الأثرية علي مكتب استشاري عالمي 

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاسكان عرض الاجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.

موقف أعمال تطوير منطقة نزلة السمان 

وأضاف: الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.

 

230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود 

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة/ هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة فى مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.

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منطقة منف الأثرية مكتب استشاري عالمي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة نزلة السمان المتحف المصري الكبير

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