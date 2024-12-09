الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10-12-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء من المتوقع أن  يسود طقس معتدل على شمال البلاد معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10 - 12 - 2024

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

 

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وشديد البرودة على  شمال الصعيد ووسط سيناء.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22

بنها: الصغرى 13 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 20

كاترين الصغرى 02 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  24

السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 24

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 24

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 28

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1.5 متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  الغد أن حالة البحر الأحمر  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  وأقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10 - 12 - 2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 09 -12- 2024 في مصر

شبورة وشديد البرودة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9 - 12 -2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 9-12-2024 فى مصر

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأكثر قراءة

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية