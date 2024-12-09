الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: عقوبات مشددة للمتلاعبين بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
ads

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان  أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

 

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

 

الضوابط  المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضًا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن، مشيرًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى  رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.

كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط  المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين.

شروط قبول الأطباء المكلفين بوزارة الصحة للانتداب للعمل بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

الصحة: نستهدف فحص 2 مليون طالب في الصف الأول الإعدادي ضد فيروس سي


يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلًا عن ممثلين من الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة التشريعات الجمركية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار بالعاصمة الإدارية الجديدة سيارات ذوي الاعاقة لوزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة بوزارة الصحة العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

شروط قبول الأطباء المكلفين بوزارة الصحة للانتداب للعمل بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

وكيل الصحة بسوهاج: نقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلى الحميات

الصحة: فحص 2 مليون و935 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين منذ مارس 2020

لضمان وصولها للمستحقين.. الصحة تضع شروطًا جديدة لصرف الألبان المدعمة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

بعد الاعتداء على مدربه، لاعب المنصورة يعلن اعتزال كرة القدم

أردوغان: الأسد هرب وترك سوريا أنقاضًا وتركيا تدير عودة كريمة للسوريين

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية