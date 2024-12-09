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محافظات

ختام المهرجان القومي للتحطيب بدورته الـ14 في الأقصر (فيديو)

أثناء الختام
أثناء الختام

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا اليوم الإثنين لختام المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ14 في ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، وسط أجواء احتفالية وتراثية مبهرة قدمتها فرقة الأقصر للفنون الشعبية.

إنتهاء فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر 

وشهد فعاليات  الختام كلا من الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي، مدير عام ثقافة الأقصر، وذلك في إطار رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

حرص المئات من أهالي الأقصر على التقاط الصور التذكارية في أخر ليالي المهرجان القومي للتحطيب بدورته الـ14 بساحة أبو الحجاج من أحضان معبد الأقصر، لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

تاريخ لعبة التحطيب 


يذكر أن لعبة التحطيب إحدى أقدم الفنون التراثية المصرية، حيث استوحيت من النقوش الفرعونية التي جسدت رياضة العصا على جدران المعابد، وتتميز اللعبة بعروضها الحركية التي تجمع بين المهارة والقوة، وقد أُدرجت لعبة التحطيب في عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، تأكيدا على قيمتها التاريخية والفنية، المهرجان أقيم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونفذته الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية وفرع ثقافة الأقصر، ويأتي تأكيدا على دور الثقافة في الحفاظ على التراث المصري وإبراز جمالياته أمام الجمهور المحلي والسائحين.

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