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ختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في الأقصر (فيديو وصور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا قدمت فيه فعاليات ختام حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 2024 ضمن مشروع تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة.

حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الأقصر 


حضر فعاليات الختام الدكتور هشام صلاح مدير مشروع تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، سمير حجازي رئيس الاتحاد الإقليمي للمشروع، ماجي سلوان عضو مجلس القومي للمرأة بالأقصر، شيرين النجار عضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر، فاتن سعيد استشاري حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، الأنبا ارويس عبدالملاك كاهن كنيسة العذراء مريم بالعديسات، الشيخ محمد عبدالحكيم ممثلا عن الأزهر، وأكثر من 250 سيدة.

تفاصيل حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

كان قد أطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تحمل شعار "كوني"، وتأتى الحملة للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر.

 

أهداف حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 2024


ويعمل المجلس من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية، ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام فعاليات متنوعة من بينها لقاء بعنوان "ثقافة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور المرأة المصرية فى مكافحة الفساد"، ولقاء حول "دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناهضة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور الدراما فى مواجهة العنف ضد المرأة"، بالإضافة إلى لقاء "المرأة الريفية فى القيادة الإجتماعية وريادة الأعمال تحديات وحلول".


يذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.

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