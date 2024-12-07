تحركات الذهب فى أسبوع.. ترقب كبير لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.. وأبرز توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال 2025

شهدت أسعار الذهب حالة من التباين داخل الأسواق المحلية، وأيضا فى البورصة العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى، وسط توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع المقبل.

وزاد سعر الجنيه الذهب بقيمة محدودة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وكانت تحركات الأعيرة المختلفة تتحرك بصورة محدودة وبقيمة لا تتخطى 10 جنيهات، ولكن قد تتأثر أسعار الذهب محليا وعالميا الأسبوع المقبل بالقرار الذى سيتخذه الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة تماشيا مع خطته نحو مسار نزولي لأسعار الفائدة، الأمر الذى يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع.

فى نفس الوقت قامت العديد من البنوك بالعودة من جديد إلى استناف شراء الذهب بعد فترة من التوقف مثل الصين والبنك المركزى الإماراتى باعتبار الذهب ملاذ أمان.

البنوك المركزية تكثف مشترياتها من الذهب

وارتفعت قيمة حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب بأكثر من 21.3% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري متجاوزة 22 مليار درهم.

ووسع البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في نوفمبر، منهيًا توقفًا استمر ستة أشهر عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار المعدن الثمين إلى مستوى قياسي.

تحركات سعر الجنيه الذهب فى الاسواق المحلية

تحركات محدودة طالت سعر الجنيه الذهب خلال الاسبوع الماضى داخل الأسواق حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 80 جنيه تقريبا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب على مدار الاسبوع بهذه القيمة وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الامريكى وتوقعات خفض الفائدة الامريكية فى الاجتماع المقبل.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى اخر تحديث له اليوم السبت نحو 29520 جنيه، بعد ان كان يسجل نحو 29440 جنيه فى بداية الاسبوع.

ويعد الجنيه الذهب من افضل انواع الاستثمار فى السوق المحلى فى الفترة الاخيرة ومع توجهات البعض لحفض قيمة اموالهم فى الملاذ الامان.

أسعار الذهب العالمية اليوم فى البورصة

تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.4 بالمئة، مسجلة بذلك تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط مجموعة من العوامل التي أثرت على أداء المعدن الأصفر.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين في تعاملات أمس الجمعة، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر إلى استمرار تحسن سوق العمل تدريجيًا، مما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف بـ 0.2 بالمئة إلى 2636 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2659.60 دولار للأونصة.

انخفض سعر الدولار بعد تقرير سوق العمل

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهر تقرير سوق العمل زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنحو 36 ألف وظيفة في أكتوبر.

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع إلى 4.2 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.

لقد دعم احتمال خفض أسعار الفائدة، بدءًا من خفض نصف نقطة أساس في سبتمبر، ارتفاع الذهب القياسي هذا العام، حيث تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد.

توقعات الفيدرالى الامريكى خلال اجتماعه المقبل

ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقابل احتمالات بنسبة 72 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31 دولار للأونصة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 925.78 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 957.83 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت

أسعار الذهب فى السوق المحلى فى تعاملات آخر الأسبوع جاءت كالتالى:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيهًا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب القادمة

وتشير تقديرات بنك يو بي إس السويسري، الى وصول أونصة الذهب إلى 3000 دولار في عام 2025، بعدما صعدت الأسعار 29% تقريبًا خلال العام الحالي حتى الآن.

ويتوقع المصرف السويسري وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد تصل إلى 2850 دولارًا ثم إلى 2900 دولار بحلول الربع الثالث من 2025، بينما توقع بنك أوف أميركا أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في عام 2025.

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