بالطبلة والدف، طفلان يخطفان الأنظار بمهرجان التحطيب في الأقصر (فيديو وصور)

استطاع طفلان صغيران في اليوم الأخير من المهرجان القومي للتحطيب بدورته الـ14 جذب أنظار المئات من أهالي الأقصر والسائحين، أثناء تقديمهما وصلة عزف على الطبلة والدف، بساحة أبو الحجاج من أحضان معبد الأقصر.

طفلان يبدعان في مهرجان التحطيب بالأقصر في اليوم الأخير

وقام الطفل آدم أحمد مصطفى 9 أعوام من فرقة ملوى للفنون الشعبية، بالعزف على الدف، وقام الطفل شاكر محمود شاكر 7 أعوام من فرقة النيل للفنون الشعبية بالعزف على الطبلة، فيما حرص الحاضرون على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرحة والبهجة لأول مرة على مدار 14 عاما من تاريخ مهرجان التحطيب.

اليوم الأخير من مهرجان التحطيب بالأقصر



وتتواصل اليوم الاثنين فعاليات الختام لمهرجان التحطيب في ساحة أبو الحجاج الأقصري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبدأت الفعاليات بمشاركة مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.



يشار إلى أنه التحطيب لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، وقد تم تسجيل التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

مهرجان التحطيب القومي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويقام من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

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