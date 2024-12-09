الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيل للفنون الشعبية تبدع في ختام مهرجان التحطيب بالأقصر (فيديو)

أثناء العرض
أثناء العرض

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا لختام فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، في ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، وسط أجواء احتفالية وتراثية مبهرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

ختام المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر 

وقدمت فرقة النيل للفنون الشعبية بداية حفل ختام مهرجان التحطيب بالأقصر على أغنيات ساقية يا بحرية، وسلم عليّ لما قابلني، وعلى راسي، وشهد الفعاليات الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي، مدير عام ثقافة الأقصر، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة والسائحين.

وتعد لعبة التحطيب إحدى أقدم الفنون التراثية المصرية، حيث استوحيت من النقوش الفرعونية التي جسدت رياضة العصا على جدران المعابد. وتتميز اللعبة بعروضها الحركية التي تجمع بين المهارة والقوة، وقد أُدرجت لعبة التحطيب في عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، تأكيدا على قيمتها التاريخية والفنية.

المهرجان يقام من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وتنفذه الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية وفرع ثقافة الأقصر، ويأتي تأكيدا على دور الثقافة في الحفاظ على التراث المصري وإبراز جمالياته أمام الجمهور المحلي والسائحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر المهرجان القومي للتحطيب مهرجان التحطيب بالأقصر التحطيب بالأقصر ختام فعاليات مهرجان التحطيب

مواد متعلقة

ختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في الأقصر (فيديو وصور)

المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات تختتم فعالياتها في الأقصر

محافظ الأقصر يستقبل إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

الأكثر قراءة

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية