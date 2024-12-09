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ابنة منطقة الإسماعيلية الأزهرية تقتنص ذهبيتين ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)  

شيماء عبد الناصر
شيماء عبد الناصر خلال التتويج، فيتو

حققت البطلة شيماء عبد الناصر رمضان حسب النبي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات نور الإسلام التابع لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية  المركز الأول  في بطولة أفريقيا للشباب لرفع الأثقال والتي أقيمت بدولة كينيا.

وكيل أوقاف الإسماعيلية يستقبل مدير منطقة الوعظ (صور)

غدًا،انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف في الإسماعيلية

 

إجمالى نقاط الأوزان

وحصلت على ميداليتين ذهبيتين وقامت برفع 85 كيلو خطف و110 كيلو “نتر” بمجموع 195 كيلو.   

 

تقديم التهنئة للطالبة شيماء عبد الناصر 

ومن جانبه تقدم الشيخ ممدوح أبو المعاطى سلامة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية  بخالص التهنئة للطالبة شيماء عبدالناصر رمضان التي حققت البطولة تحت راية المنتخب الوطني المصري لحصولها على المركز الأول.  

شيماء عبدالناصر خلال التتويج،فيتو
شيماء عبدالناصر خلال التتويج،فيتو

انضمام شيماء عبد الناصر للمشروع القومي للبطل الأولمبي 

وقال "أبو المعاطى" إن بطلة الأزهر الشريف تم انضمامها للمشروع القومي للبطل الأوليمبي بالشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية. 

وأشار رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى مشاركتها المتميزة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال محرزة المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا. 

شيماء عبدالناصر خلال المنافسات،فيتو
شيماء عبدالناصر خلال المنافسات، فيتو

مشاركة أبناء الأزهر الشريف بكافة البطولات 

وأضاف الشيخ ممدوح أبوالمعاطى وكيل منطقة الإسماعيلية الأزهرية  أن ذلك يأتي في إطار مشاركة أبناء الأزهر الشريف في المسابقات القومية والتمثيل في المحافل الدولية واهتمام الأزهر بأبنائه وبناته في المجال الرياضي ودعمهم الدعم الكامل لتحقيق البطولات الدولية، بجانب دعمه لهم علميًّا وثقافيًّا وتربويًّا. 
 

من جانبه أكد على الزر مدير رعاية الطلاب بالمنطقة على اهتمام قيادات الأزهر والمنطقة على اكتساب المواهب الرياضية بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ودعمها وتنميتها وتوفير سبل النجاح والتفوق اللازم لها. 
 

ومن جانبها قالت شيماء عبد الناصر أنها في سنها هي الأولى على قارة أفريقيا في لعبة رفع الأثقال وهو أمر سهل ومن الممكن تحقيقه، موضحة أن هذه الرياضة تخفف من الضغط النفسي وهي أفضل لعبة تخرج الضغوطات، منوهة بأن كل أصدقائها وأقاربها يدعمونها بشكل كبير.

وأضافت أنها تهدى هذا الفوز الغالي لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والد كل الأزهريين وأفتخر بأنني أزهرية وأدرس علوم الشريعة الإسلامية بكل فروعها مع ممارستي للرياضة.

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البطلة شيماء عبد الناصر معهد نور الإسلام الإعدادي الثانوية منطقة الإسماعيلية الأزهرية إدارة أبوصوير التعليمية

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