منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنظم ندوة حول الفيروسات الكبدية والوقاية منها (صور)

نظمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ندوة بعنوان "الفيروسات الكبدية والوقاية منها"، للتعريف بالفيروسات الكبدية، وكيفية الوقاية من الفيروسات.

مكان إقامة الندوة

وأقيمت فعاليات الندوة بمعهد بنين آل نوح الاعدادي الثانوي النموذجي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية.

أبرز محاور الندوة

وأدارت الندوة سلوى ميره، مسئول الإعلام بمديرية الصحة، حيث تحدثت مع الطلاب حول طرق الوقاية والعلاج من الفيروسات، وحثتهم على عمل التحاليل الطبية والاهتمام بالصحة الجسدية نظرًا لأهميتها على التحصيل الدراسي؛ وقد شارك في الندوة طلبة من كلية الآداب والعلوم السكانية.

جانب من الفعاليات، فيتو

ومن جهة أخرى كان قد تابع ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ووفد من قطاع المعاهد، التجهيزات النهائية لافتتاح معهد آل نوح للغات.

وشهد الزيارة الدكتورة ندى عصام، موفد قطاع المعاهد للتعليم التجريبي النموذجي، وعلي عطا الله، مدير إدارة التعليم النموذجي والتجريبي.

جانب من الفعاليات، فيتو

وشملت الجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية لمبنى آل نوح التجريبي للغات، للوقوف على آخر مستجدات تجهيزات قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى للغات، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات.

وصرح علي عطا الله، مدير إدارة التعليم التجريبي النموذجي، أن المعهد يعتبر أول معهد لغات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

جانب من الفعاليات، فيتو

ويضم مرحلتي رياض الأطفال المستوى الأول والثاني، والمرحلة الابتدائية بطاقة استيعابية بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة، ويضم المعهد معامل حاسب آلي متطورة، وحجرة مكتبة، وعدد اثنين معمل علوم مجهزين بأحدث الوسائل، وسيتم افتتاح المعهد خلال الأيام القادمة.

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