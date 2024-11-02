منطقة الإسماعيلية الأزهرية تدشن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد (صور)

دشنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بمعاهد المنطقة على برنامج الحاسب الآلي (Word).

وذلك في حضور فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.



جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

أهمية البرنامج التدريبي

وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية هذا البرنامج التدريبي، حيث يركز على تنمية مهارات الكتابة على الحاسب الآلي لتتواكب مع متطلبات العصر.

توجيهات بتطبيق محتوى البرنامج

ووجه عبد الجواد المتدربين بضرورة تطبيق ما تعلموه في معاهدهم، مشيدًا بأداء المتدربين، وبدور الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات لرعايتها العاملين في مختلف المجالات واختيار مدربين ذوي كفاءة.



جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

اهتمام المشيخة بتدريب الإداريين

من جانبها قالت أمل عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن التدريب يتم تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، ويعقد على مدار أسبوع، ويبلغ عدد المتدربين 20 متدربًا من جميع معاهد الإدارات، وأن الدورات التدريبية تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الإداريين بمعاهد المنطقة.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو



وعلى صعيد أخر كان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية المرحلة الثانية من مراحل مسابقة “رواد العربية في الإعراب”، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من مراحل المسابقة على مستوى المعاهد الأزهرية، والتي استغرقت أسبوعين كاملين في المعاهد الأزهرية، حيث شارك فيها جميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات والمراحل التعليمية الأزهرية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وفي جانب تنفيذ الأزهر الشريف لمسابقة رواد العربية في الإعراب.

المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية في الإعراب

يشارك في المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية، وعلى مدى أسبوع كامل التلاميذ والطلاب المختارون من المعاهد الأزهرية، بحيث يمثل المعاهد الأزهرية طالب واحد من كل صف دراسي بالمعهد دون تقيد بالجنس أو القسم الدراسي.

وتلقى المسابقة قبولًا كبيرًا بين معلمي الأزهر الشريف عمومًا، ومعلمي اللغة العربية خصوصًا، ولقيت إقبالا عامَّا من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ورغبة منهم في إظهار معرفتهم الواسعة بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وإبرازًا لخبراتهم فيها.

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