رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يشهد التصفيات النهائية لمبادرة رواد اللغة العربية (صور)

شهد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمبادرة «رواد الإعراب» بإدارة الإسماعيليّة الأزهرية.

مسابقة رواد الإعراب

وتقام مسابقة رواد الإعراب، ضمن المبادرات التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، لتعزيز اللغة والهوية العربية بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية.

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

إعلان نتائج لجنة التحكيم

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة التصفيات النهائية لإدارة الإسماعيليّة، كالآتي: الصف الأول الابتدائي: فوز الطالبة حبيبة أيمن، معهد مصطفى علي، الصف الثاني الابتدائي الطالبة روفيدة فرج عبد ربه، معهد الشيخ زايد النموذجي، الصف الثالث الطالب مالك محمد، معهد ال سهمود النموذجي، الصف الرابع الطالبة إيمان صابر، الصف الخامس: الطالب معاذ أحمد محمد، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي, الصف السادس: الطالبة تقي بشير، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي.

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية المرحلة الثانية من مراحل مسابقة “رواد العربية في الإعراب”، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من مراحل المسابقة على مستوى المعاهد الأزهرية، والتي استغرقت أسبوعين كاملين في المعاهد الأزهرية بدأت في يوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024م، وانتهت الخميس الماضي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤، حيث شارك فيها جميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات والمراحل التعليمية الأزهرية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وفي جانب تنفيذ الأزهر الشريف لمسابقة رواد العربية في الإعراب.

المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية في الإعراب

يشارك في المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية، وعلى مدى أسبوع كامل التلاميذ والطلاب المختارون من المعاهد الأزهرية، بحيث يمثل المعاهد الأزهرية طالب واحد من كل صف دراسي بالمعهد دون تقيد بالجنس أو القسم الدراسي.

وتلقى المسابقة قبولًا كبيرًا بين معلمي الأزهر الشريف عمومًا، ومعلمي اللغة العربية خصوصًا، ولقيت إقبالا عامَّا من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ورغبة منهم في إظهار معرفتهم الواسعة بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وإبرازًا لخبراتهم فيها.



ويلي هذه المرحلة مرحلة ثالثة تجرى في المناطق الأزهرية للتصفيات بين الإدارات التعليمية في كل منطقة تقرر أن تكون بدايتها من السبت المقبل ٩ / ١١ / ٢٠٢٤م. وفق الله الجميع لخدمة العربية ولسان القرآن الكريم.

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