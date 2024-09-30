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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة التل الكبير (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بإدارة التل الكبير.  

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وتابع سير العمل في المكاتب الإدارية، واطلع علي خطط الموجهين.  

جانب من الجولة، فيتو

 

زيارة لمعهد السلام النموذجي 

وقام بزيارة ومتابعة معهد السلام النموذجى بالتل، حيث تابع العمل داخل قاعات الرياض اطفال وهنأ الطلاب بالعام الدراسي الجديد وعلى اختيارهم التعليم الأزهري.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

متابعة سير العمل بالفصول الدراسية 

كما تابع ممدوح عبدالجواد سير العمل بالفصول الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتابع شرح المعلمين،وتأكد من توزيع المنهج ووجود نواتج التعلم بدفاتر التحضير، وتأكد من استلام الطلاب الكتب الدراسية أولا بأول، وتحدث مع الطلاب عن أهداف مبادرة بداية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

أبرز المرافقين خلال الجولة 

ورافقه خلال هذه الجولة التفقدية عبدالحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة، في تواجد متابع الإدارة الشيخ رمضان غمري، موجه علوم شرعية بإدارة التل الكبير. 

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